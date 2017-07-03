Иран и международный консорциум заключили контракт на разработку месторождения Южный Парс

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ТЕГЕРАН, 3 июля. /ТАСС/. Консорциум нефтегазовых компаний, где французской Total принадлежит 50,1%, китайской CNPC - 30% и иранской Petropars - 19,9%, и Иран заключили контракт на разработку 11 фазы крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс. Трансляцию церемонии подписания документов вел в прямом эфире новостной телеканал IRINN.
Сумма инвестиций на разработку 11 участка составит $4,8 млрд.
По данным агентства IRNA, на 11 участке Южного Парса планируется добывать 50,9 млн кубометров газа в сутки, начало промышленной эксплуатации намечено на 2020 год. Подписанный документ стал первым контрактом нового типа (IPC, Iranian Petroleum Contract), заключенным Ираном с зарубежными партнерами, отмечает агентство. Разработка IPC велась иранским правительством более двух лет, новая форма сотрудничества призвана увеличить приток иностранных инвестиций в иранский нефтегазовый сектор.
Ранее сообщалось, что консорциум нефтегазовых компаний и Иран в ноябре прошлого года подписали предварительный меморандум по этому проекту.
Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 участков.