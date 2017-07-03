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Хованская: долевое строительство в РФ в перспективе должно уйти в прошлое

Экономика и бизнес
3 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Кроме того, председатель комитета Госдумы по ЖКХ предложила подумать над запретом работать на рынке недобросовестным застройщикам

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что институт долевого строительства в РФ в перспективе должен уйти в прошлое, а на смену ему должны прийти кредиты на приемлемых условиях для застройщиков и покупателей.

"Стратегически мы должны думать о том, что это специфическое российские явление - долевое строительство с участием граждан - должно когда-то уйти в прошлое", - сказала парламентарий в понедельник на парламентских слушаниях, посвященным формированию эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. Мероприятие проходит в зале заседаний нижней палаты под председательством спикера Вячеслава Володина.

"Мне бы хотелось, чтобы это "когда-то" приблизилось как можно быстрее и чтобы они [застройщики] могли взять нормальный кредит на разумных условиях, изготовить некий продукт, а граждане могли бы с помощью тоже кредита - ипотечного или другого - приобрести это жилье. Тогда этой проблемы вообще не будет", - подчеркнула Хованская, еще раз оговорившись, что подразумевает стратегическую перспективу.

Кроме того, Галина Хованская предложила подумать над запретом работать на рынке застройщикам, которые проявили себя как недобросовестные компании по отношению к дольщикам.

"[Что касается] тех, кто действительно проявил себя как недобросовестный застройщик, нужно, во-первых, защитить [создаваемый компенсационный] фонд [дольщиков] от таких лиц и подумать о том, что дальнейшее вхождение на этот рынок для таких лиц должно быть исключено", - сказала парламентарий в понедельник на парламентских слушаниях.

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Хованская, Галина Петровна Володин, Вячеслав Викторович
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