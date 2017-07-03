Бюджет РФ в 2018 г. будет балансироваться при цене на нефть в $50-55 за баррель

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет в 2018 году будет балансироваться при цене на нефть на уровне $50-55 за баррель, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"В этом году $60-65 за баррель в зависимости от курса, в следующем - $50-55 за баррель", - сказал замминистра.

Для сравнения, еще в 2013-2014 годах для этого требовалась цена в районе $95-105 за баррель.

Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, также стоит задача сбалансировать бюджет в 2019 году при цене нефти на уровне $40-45 за баррель. Избавиться от "нефтяной зависимости", по его словам, поможет новое бюджетное правило.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов, исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной.