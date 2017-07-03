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Дума может не принять новое бюджетное правило без гарантии пенсионных прав

Экономика и бизнес
3 июля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Основным предназначением Фонда национального благосостояния является гарантия пенсионных прав граждан, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госдума может не поддержать предложение правительства РФ о направлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в Резервный фонд в связи с неопределенностью ситуации вокруг гарантий пенсионных прав граждан, заявил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров ("Единая Россия").

"Основным предназначением ФНБ является гарантия пенсионных прав граждан. Как только мы пишем о том, что из ФНБ мы можем вынимать деньги на текущие нужды, а Резервный фонд - это текущие нужды в этой концепции, первое, что мы услышим от всех, что мы ради текущих нужд ставим под угрозу пенсионные права граждан", - отметил он, выступая по законопроекту о бюджетном правиле, который предусматривает, в частности, направление средств ФНБ в Резервный фонд.

Ранее комитет рекомендовал принять законопроект о новом бюджетном правиле в первом чтении.

"У меня есть какое-то ощущение внутреннее, что Госдума такое предложение не поддержит. Чтобы вы понимали, у нас предложений по тому, как будет функционировать пенсионная система, не делается - просто потому что не делается, а с бюджетом поиграть всегда можно. В данном случае мы против того, чтобы играть с бюджетом, если мы не определили, какой будет пенсионная система. Очень бы хотелось, чтобы ответ на этот вопрос правительство уже имело к рассмотрению законопроекта в первом чтении. Этот вопрос наверняка на пленарном заседании будет задан", - указал депутат. По его словам, ответа от правительства ожидают ко второму чтению законопроекта.

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