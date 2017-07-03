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Министр экономики Японии примет участие в выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Экономика и бизнес
3 июля, 18:02 UTC+3

Япония является страной-партнером выставки

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ТАСС, 3 июля. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко примет участие в 8-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Ожидается участие министра экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко", - говорится в сообщении ГК "Формика".

Страна-партнер

Самую большую площадь на территории выставки занимает экспозиция Японии. Это обусловлено тем, что Япония - страна-партнер ИННОПРОМ этого года.

"Участие Японии в качестве страны-партнера стало возможно благодаря министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову, сообщил директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин. - Во время бизнес-миссии в Японию в марте 2016 года он рассказал своему японскому коллеге Хиросигэ Сэко об ИННОПРОМ и возможностях, которые выставка дает бизнесу. И японские партнеры потенциал выставки оценили".

Так, 10 июля в Екатеринбург приедут более 120 промышленных компаний и более 500 делегатов  представителей бизнеса и власти, в том числе более 20 глав крупных национальных компаний. В составе национальной экспозиции Японии на ИННОПРОМ-2017 участвуют такие корпорации как Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy Industries.

Организаторы уверены, что ИННОПРОМ-2017 даст новый импульс развития промышленности в отношениях между Россией и Японией.

Умное производство

Тема международной выставки в этом году - "Умное производство". Производители по всему миру обсуждают пользу автоматизации производства и говорят о том, что промышленная продукция и бизнес-процессы должны быть созданы, рассчитаны и обкатаны сначала в цифровом виде и только потом запущены, объясняет выбор такой темы Атрашкин.

В деловой части программы выступят эксперты из России, Америки, стран Европы, Азии, что позволит обеспечить глобальный подход к обсуждению темы. Впервые на ИННОПРОМ компании покажут своих промышленных роботов, а спикеры расскажут о новейших тенденциях и технологиях, которые используют промышленные лидеры по всему миру.

Например, с этой целью на выставку впервые приедет президент Международной федерации робототехники и президент корпорации KUKA Robotics (США) Джо Гемма, а также представители крупнейших международных ассоциаций, среди которых Союз машиностроителей Германии VDMA, Китайская ассоциация промышленной робототехники CRIA, Корейская ассоциация робототехники KAR, Ассоциация производителей станков, роботов и средств автоматизации Италии UCIMU и других отраслевых ассоциаций.

Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий - ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития, рассказали организаторы. Всего за четыре дня в регионе пройдет более 150 мероприятий.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус.

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