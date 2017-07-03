Министр экономики Японии примет участие в выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Коновалов: Девятьяров удачно начал работу в тренерском штабе сборной России по биатлонуСпорт 3 июля, 18:10
СКА выкупил у "Трактора" права на хоккеиста КузнецоваСпорт 3 июля, 18:09
Экс-директор Исаакия возглавит новый музей РЖД в ПетербургеОбщество 3 июля, 18:09
Грек Димитрис Прифтис назначен главным тренером БК УНИКССпорт 3 июля, 18:00
Реализация научно-технологической стратегии РФ пройдет при участии РАННаука 3 июля, 18:00
ТАСС и Синьхуа открыли фотовыставку "Взгляд в прошлое и будущее"Новости агентства 3 июля, 18:00
СМИ: лидер лейбористов произвел 20 новых назначений в теневой кабинет ВеликобританииМеждународная панорама 3 июля, 17:44
Юрлова и Подчуфарова в Отепя начнут тренировки в составе сборной РоссииСпорт 3 июля, 17:42
СМИ: "Химки" подпишут контракт с американским баскетболистом ХаникаттомСпорт 3 июля, 17:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 июля. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко примет участие в 8-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"Ожидается участие министра экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко", - говорится в сообщении ГК "Формика".
Самую большую площадь на территории выставки занимает экспозиция Японии. Это обусловлено тем, что Япония - страна-партнер ИННОПРОМ этого года.
"Участие Японии в качестве страны-партнера стало возможно благодаря министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову, сообщил директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин. - Во время бизнес-миссии в Японию в марте 2016 года он рассказал своему японскому коллеге Хиросигэ Сэко об ИННОПРОМ и возможностях, которые выставка дает бизнесу. И японские партнеры потенциал выставки оценили".
Так, 10 июля в Екатеринбург приедут более 120 промышленных компаний и более 500 делегатов представителей бизнеса и власти, в том числе более 20 глав крупных национальных компаний. В составе национальной экспозиции Японии на ИННОПРОМ-2017 участвуют такие корпорации как Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy Industries.
Организаторы уверены, что ИННОПРОМ-2017 даст новый импульс развития промышленности в отношениях между Россией и Японией.
Тема международной выставки в этом году - "Умное производство". Производители по всему миру обсуждают пользу автоматизации производства и говорят о том, что промышленная продукция и бизнес-процессы должны быть созданы, рассчитаны и обкатаны сначала в цифровом виде и только потом запущены, объясняет выбор такой темы Атрашкин.
В деловой части программы выступят эксперты из России, Америки, стран Европы, Азии, что позволит обеспечить глобальный подход к обсуждению темы. Впервые на ИННОПРОМ компании покажут своих промышленных роботов, а спикеры расскажут о новейших тенденциях и технологиях, которые используют промышленные лидеры по всему миру.
Например, с этой целью на выставку впервые приедет президент Международной федерации робототехники и президент корпорации KUKA Robotics (США) Джо Гемма, а также представители крупнейших международных ассоциаций, среди которых Союз машиностроителей Германии VDMA, Китайская ассоциация промышленной робототехники CRIA, Корейская ассоциация робототехники KAR, Ассоциация производителей станков, роботов и средств автоматизации Италии UCIMU и других отраслевых ассоциаций.
Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий - ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития, рассказали организаторы. Всего за четыре дня в регионе пройдет более 150 мероприятий.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус.