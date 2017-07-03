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"Роскосмос": дистанционное зондирование Земли удешевит агропродукцию на 20% за пять лет

Экономика и бизнес
3 июля, 23:52 дата обновления: 4 июля, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Два сельскохозяйственных холдинга уже подали заявки для дальнейшей работы с корпорацией в направлении дистанционного зондирования

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Использование системы дистанционного зондирования Земли позволит снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции не менее чем на 20% в ближайшие пять лет. Об этом заявил в интервью Business FM генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"В перспективе пяти лет, мы знаем, это станет частью производственного процесса в сельском хозяйстве. Не говоря о том, что с учетом наших пространств и территорий, мы и бизнесмены уверены, что за счет космических данных и высокоточной навигации <...> можно не только серьезно поднять выработку и производство сельскохозяйственной продукции, но и снизить себестоимость не менее чем на 20%", - сказал он.

Комментируя востребованность информации, получаемой с помощью дистанционного зондирования, Комаров отметил, что уже два сельскохозяйственных холдинга подали заявки для дальнейшей работы с корпорацией. По его словам, это позволит узнать, "какие удобрения вносить, когда необходимо поливать или сеять, собирать урожай, какие прогнозы по урожаю".

Глава "Роскосмоса" сообщил также, что госкорпорация не только обеспечит вывод спутников британской компании OneWeb на орбиту, но и выступит оператором по их группировке.

"Недавно мы встречались, более того, подписали новое соглашение с OneWeb по сотрудничеству не только посредством выведения, но и в операторских услугах мы будем партнерами, в использовании, и будем совместными операторами по их группировке", - сказал Комаров.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год.

Ранее в OneWeb заявляли, что большую часть своих спутников компания намерена запускать при помощи российских ракет-носителей. Всего OneWeb планирует запустить 882 спутника, которые войдут в состав первого поколения аппаратов группировки, в то время как второе поколение, по планам, должно включать еще около двух тысяч спутников.

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