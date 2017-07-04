Международный арбитраж признал свою юрисдикцию по искам украинских компаний против РФ

Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионахОбщество 4 июля, 13:58
Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игрСпорт 4 июля, 13:50
Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентябряСпорт 4 июля, 13:43
"Почта России" планирует создать собственную платежную системуЭкономика и бизнес 4 июля, 13:43
Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/сСибирь 4 июля, 13:36
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея ПервозванногоПолитика 4 июля, 13:31
ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегамиОбщество 4 июля, 13:25
Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФЭкономика и бизнес 4 июля, 13:13
"Куньлунь" к ОИ-2022 хочет иметь в составе только китайских хоккеистовСпорт 4 июля, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГААГА, 4 июля. /ТАСС/. Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, признал свою юрисдикцию по искам "Укрнафты" и еще 11 украинских компаний к Российской Федерации. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе ППТС.
"После проведения обсуждений состав арбитража единогласно вынес решения о юрисдикции в двух делах, - отмечается в документе. - В ближайшее время состав арбитража даст процессуальные указания для следующей фазы разбирательств".
Два данных разбирательства были инициированы украинскими компаниями 3 июня 2015 года на основании российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года и в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (комиссия ООН по праву международной торговли) 1976 года. В качестве истца в одном деле выступает компания "Укрнафта", в другом деле - Stabil и еще 10 компаний, а именно Rubenor, Rustel, Novel-Estate, Kirovograd-Nafta, Crimea-Petrol, Pirsan, Trade-Trust, Elefteria, Satek и Stemv Group.
Истцы заявляют, что Россия нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в автозаправочные станции, расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Объемы продаж нефтепродуктов на АЗС в Крыму после вхождения полуострова в состав РФ выросли втрое, до 60 тонн в месяц. В настоящее время на территории полуострова функционируют 68 заправок.