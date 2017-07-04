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Международный арбитраж признал свою юрисдикцию по искам украинских компаний против РФ

Экономика и бизнес
4 июля, 13:52 UTC+3 ГААГА 4, июля. /ТАСС

В ближайшее время состав арбитража даст процессуальные указания для следующей фазы разбирательств, говорится в пресс-релизе Постоянной палаты третейского суда

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ГААГА, 4 июля. /ТАСС/. Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, признал свою юрисдикцию по искам "Укрнафты" и еще 11 украинских компаний к Российской Федерации. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе ППТС.

"После проведения обсуждений состав арбитража единогласно вынес решения о юрисдикции в двух делах, - отмечается в документе. - В ближайшее время состав арбитража даст процессуальные указания для следующей фазы разбирательств".

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Два данных разбирательства были инициированы украинскими компаниями 3 июня 2015 года на основании российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года и в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (комиссия ООН по праву международной торговли) 1976 года. В качестве истца в одном деле выступает компания "Укрнафта", в другом деле - Stabil и еще 10 компаний, а именно Rubenor, Rustel, Novel-Estate, Kirovograd-Nafta, Crimea-Petrol, Pirsan, Trade-Trust, Elefteria, Satek и Stemv Group.

Истцы заявляют, что Россия нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в автозаправочные станции, расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Объемы продаж нефтепродуктов на АЗС в Крыму после вхождения полуострова в состав РФ выросли втрое, до 60 тонн в месяц. В настоящее время на территории полуострова функционируют 68 заправок.

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