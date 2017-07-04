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ВЭБ и Банк Харбина приступили к созданию фондов для поддержки инноваций

Экономика и бизнес
4 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Воспользоваться средствами фондов в первую очередь смогут именно российские инновационные компании

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) и Банк Харбина приступили к созданию группы фондов для поддержки инноваций, сообщил ТАСС председатель российской госкорпорации Сергей Горьков.

В рамках IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине, прошедшем в середине июня этого года, стороны договорились создать фонды по поддержке инноваций с целевым объемом инвестиций до $700 млн.

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"Меморандум о взаимопонимании и рамочное соглашение (по созданию групп фондов - прим. ред.) подписаны, мы уже начали по ним действовать, запущен процесс структурирования и регистрации первого из фондов. Наша задача - правильно построить систему и запустить инновационные проекты", - сказал Горьков, отвечая на вопрос о сроках начала работы совместного проекта с Банком Харбина.

Воспользоваться средствами фондов в первую очередь смогут именно российские инновационные компании, подчеркнул Горьков. В числе кандидатов он назвал российские компании, которые еще три года назад были стартапами, в частности, Dauria Aerospace - частную российскую космическую компанию, офис и сборочная площадка которой расположены в технопарке "Сколково".

Предполагается, что фонды будут содействовать сотрудничеству между правительствами, финансовыми институтами и научно-техническими предприятиями России и КНР, а также стимулировать внедрение научно-технических разработок в производство с помощью венчурных инвестиций.

"Таким образом, создается новый инструмент поддержки инноваций с выходом на один из ключевых рынков", - подчеркнул Горьков.

Ранее ВЭБ и Государственный банк развития Китая (China Development Bank) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций на общую сумму 6 млрд юаней (около $850 млн).

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