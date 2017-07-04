Путин перед саммитом G20 проведет Совет по стратегическому развитию по цифровой экономике

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в среду, 5 июля, очередное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба Кремля, "основной вопрос в повестке дня - программа "Цифровая экономика"".

С докладом выступит министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, отметили в Кремле. Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем примут участие члены правительства РФ, полпреды президента в федеральных округах, руководители бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций.

Обсуждение темы цифровой экономики будет происходить накануне саммита "двадцатки", который пройдет в Гамбурге 7-8- июля. Вопросы цифровизации стали одним из приоритетов германского председательства в G20 в этом году.

Проект цифровой экономики

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 3 июля выразил надежду, что программа цифровой экономики будет одобрена президентом России в течение двух недель. По его словам, в этот проект планируется вложить серьезные ресурсы с использованием механизма государственно-частного партнерства, в котором могут участвовать и иностранные компании.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Андрей Белоусов, при рассмотрении программы развития цифровой экономики на президентском Совете 5 июля будут, в частности, обсуждаться вопросы ее финансирования: источники, механизмы и объемы (по итогам Петербургского международного экономического форума этого года глава государства поручал правительству к июлю доработать проект "Цифровой экономики" в части финансирования). По словам Белоусова, правительство РФ в настоящее время обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики (наподобие дорожного) объемом примерно 100 млрд рублей, но это пока ориентировочные цифры. Эти деньги помогут создать, в том числе, инфраструктуру (сети, центры обработки данных, аппаратная часть) для цифровой экономики России, пояснял помощник президента.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров (министерство занималось подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 г.) неоднократно заявлял о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы. Предполагается, что в этот фонд могли бы быть объединены отчисления операторов на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев в середине июня сообщал ТАСС, что министерство ждет от Минкомсвязи детальной информации по конкретным направлениям, требующим финансирования из госбюджета, и соответствующим объемам. По его словам, сама идея создания отдельного фонда цифровой экономики заслуживает обсуждения, но нуждается в доработке.