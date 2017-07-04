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Путин: РФ и КНР продолжают согласование параметров западного маршрута поставок газа

Экономика и бизнес
4 июля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Президент РФ отметил, что энергетика является приоритетным направлением сотрудничества двух стран

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Строительство газопровода "Сила Сибири" ведется по графику, Москва и Пекин продолжают также согласование параметров западного маршрута поставок газа в Китай. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, энергетика является приоритетным направлением сотрудничества двух стран. "Россия занимает лидирующие позиции по объему поставок в КНР нефти, в 2016 г. только в рамках межправсоглашений экспортировано [в Китай] 27,3 млн тонн, а с учетом коммерческих контрактов - 52,5 млн тонн. По графику ведется строительство газопровода "Сила Сибири", - сказал Путин, обратив внимание на подписание дополнительного соглашения, ориентированного на начало первых поставок природного газа в декабре 2019 года. "Продолжается согласование параметров западного маршрута [поставок газа в Китай]", - добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что завершается строительство предприятия по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", где 29,9% принадлежит китайским партнерам. "На сегодня завод готов на 90%, а его запуск планируется уже в конце текущего года", - сказал президент РФ. Он также отметил, что в следующем году должны вступить в строй два новых блока Тяньваньской АЭС. "Условились продолжать самую тесную кооперацию в атомной сфере", - заключил Путин.

Глава российского государства перечислил также области сотрудничества двух стран в высокотехнологической сфере, упомянув, в частности, космос, авиастроение и проект высокоскоростной железной дороги Москва - Казань, а также локализацию производства подвижного состава. "Другой транспортный проект - создание автомобильного маршрута Европа - Западный Китай, работу на его российском участке планируется завершить в 2019 году", - сказал Путин. По его словам, большой потенциал кроется и в совместном использовании Северного морского пути, Транссиба и БАМа.

Кроме того, продолжил Путин, поставлена задача активнее развивать сотрудничество РФ и Китая в кредитно-финансовой сфере. "Условились продолжить консультации по более широкому использованию национальных валют во взаимных расчетах и инвестиционной сфере", - сказал президент РФ.

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