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Польша и США ведут переговоры о долгосрочном контракте на поставки газа

Экономика и бизнес
5 июля, 9:10 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 5, июля. /ТАСС

Ранее в Польшу была доставлена первая партия сжиженного природного газа из США

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ВАРШАВА, 5 июля. /ТАСС/. Польша и США обсуждают возможность заключения долгосрочного контракта на поставки в республику американского газа. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью Польскому агентству печати президент страны Анджей Дуда.

Касаясь основных тем, которые он намерен затронуть на предстоящих в четверг 6 июля переговорах с президентом США Дональдом Трампом, польский лидер назвал "вопрос энергетической безопасности, в том числе будущего контракта с одной из компаний США, с поставщиком СПГ [сжиженного природного газа]".

"Первые поставки уже были реализованы. Они имели тестовый характер. В наш терминал СПГ (в Свиноуйсьце) все пришло, показав, что все возможно. В данный момент ведется работа, направленная на заключение долгосрочного контракта", - отметил Дуда.

Замена поставкам газа из России

7 июня в Польшу из Соединенных Штатов была доставлена первая партия сжиженного природного газа. Это событие в Варшаве назвали историческим и переломным моментом. По мнению местных наблюдателей, этот шаг значительно укрепит позиции Польши в переговорах с российским "Газпромом", остающимся крупнейшим поставщиком газа в республику.

Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. В прошлом году республика воспользовалась услугами альтернативных поставщиков и закупила в РФ только 8 млрд кубометров голубого топлива, покрыв остальные потребности на немецкой бирже.

Руководство Польши неоднократно заявляло, что стремится найти замену поставкам газа из России в течение пяти лет. Как отмечал представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, задача заключается в том, чтобы к 2022 году заменить поставки газа с восточного направления поставками из других источников. В 2022 году завершается срок действия долгосрочного договора с компанией "Газпром" на поставки в Польшу российского газа.

Газопорт в Свиноуйсьце позволяет Польше приобретать СПГ в любой точке мира и получать его морским путем. Мощность терминала - 5 млрд кубометров, при этом существует возможность расширения мощностей до 7,5 млрд кубометров. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года, пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ из Катара. Из США на базе спотового соглашения Польша приняла пока только один танкер с СПГ, но уже ожидается вторая партия.

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