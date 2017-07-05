Президент "ПИК" станет основным акционером группы компаний

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев выкупит акции других совладельцев компании Александра Мамута и Микаила Шишханова. Таким образом Гордеев консолидирует 50,02% акций ПИК.

"Структуры основного акционера, президента и председателя правления ПИК Сергея Гордеева достигли соглашения о выкупе пакетов акций компании, принадлежащих компаниям Александра Мамута и Микаила Шишханова. После закрытия сделки и завершения всех обязательных процедур Сергей Гордеев станет контролирующим акционером с 50,02% акций ПИК", - отмечается в сообщении.

При этом в рамках сделки цена одной обыкновенной акции установлена на уровне 280 рублей, организатором сделок выступает "ВТБ Капитал".

Гордеев сделает обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров. Цена выкупа будет установлена исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате обязательного предложения (на дату публикации составляет около 290 рублей одну обыкновенную акцию). Президент компании уже получил одобрение ФАС на консолидацию до 100% акций ПИК.

Вместе с этим ПИК продаст группе ВТБ пакет квазиказначейских бумаг, соответствующих 7,6% доли в компании и аккумулированных в ходе реализации добровольного предложения в рамках делистинга с Лондонской биржи, отмечается в сообщении компании.

Планируется, что сделки по консолидации акций структурами Гордеева будут закрыты в начале третьего квартала 2017 года.

Застройщик также намерен провести вторичное размещений акций компании (SPO) в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении ПИК.

ГК "ПИК" основана в 1994 году, является ведущим российским публичным девелопером масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Крупнейшими акционерами являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.

Новый актив

В октябре 2016 года совладелец ГК "ПИК" Сергей Гордеев сообщил о продаже приобретенного им на собственные средства ведущего застройщика жилой недвижимости в Московском регионе "Мортон" группе "ПИК". Гордеев продал "Мортон" за ту же цену, за которую приобрел актив у бывшего владельца компании Александра Ручьева.

Объединенная компания под брендом "ПИК", по прогнозам Гордеева, займет около 20% на рынке жилья экономкласса Москвы и Московской области. При этом выручка ГК "ПИК" к 2017-2018 годам достигнет 200 млрд рублей, объем продаж увеличится до 2 млн кв. м в год, а высокотехнологичные производственные мощности превысят 1 млн кв. м. Объединенный земельный банк составит 15 млн кв. м.