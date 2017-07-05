FT: "Северный поток - 2" поможет удовлетворить потребности ЕС в энергоресурсах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) не станет заменой любого другого маршрута транспортировки энергоресурсов для удовлетворения растущих потребностей Евросоюза, а будет неотъемлемой частью решения этой проблемы. Такое мнение высказал глава департамента по связям с общественностью "Северный поток - 2" Ульрих Лиссек в письме, опубликованном в среду в газете Financial Times.

"Внутреннее производство энергоресурсов в ЕС быстро падает, в то время как потребление газа будет оставаться в среднесрочной перспективе по крайней мере на нынешнем уровне, - подчеркивает Лиссек. - Существует явная необходимость в дополнительном объеме импорта для удовлетворения связанной с этим нехватки".

"Северный поток - 2" станет частью решения [проблемы], как и [поставки] сжиженного природного газа", - отмечает автор. "В конце концов рынку, - по его словам, - решать, какие из маршрутов [по импорту газа] предлагают наилучшие условия". Но в любом случае, как замечает Лиссек, газопровод, идущий из России, "будет наикратчайшим, наиболее конкурентоспособным и экологически чистым транспортным путем на европейские рынки". "Это географическая реальность, какими бы ни были пропагандистские интерпретации или предубеждения", - пишет Лиссек, обращающий внимание на то, что в связи с реализацией проекта уже инвестировано 4 млрд евро в создание рабочих мест в Европе, а также в развитие сети поставщиков.

Атака США на европейские интересы

С другой стороны, из-за океана, как указывает он, раздаются заявления о том, что США намерены стать "доминирующей силой в энергетике". "Сторонники законопроекта о санкциях [против РФ] в Сенате США четко заявляют, что его цель - продвигать американскую индустрию путем подрыва позиций будущего коммерческого конкурента на уже многоотраслевом европейском рынке", - говорится в письме.

"Эта атака на европейские интересы последовала за подобными тактическими приемами запугивания со стороны некоторых европейских стран и компаний с существующей или планируемой инфраструктурой импорта газа для защиты своих собственных коммерческих интересов с помощью политических аргументов", - отмечает Лиссек.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".