Источник: допуск к "Северному потоку - 2" других компаний, помимо "Газпрома", необязателен

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Требования Еврокомиссии допустить к мощностям газопровода "Северный поток - 2" и другие российские компании, помимо "Газпрома", которые содержатся в проекте мандата на ведение переговоров с Россией по проекту, не являются юридически обязывающими.
Об этом ТАСС сообщил источник в Еврокомиссии.
"Мандат должен привести к переговорам на добровольной основе, юридически здесь нет ничего обязывающего. Но допуск третьих сторон - очень важный элемент для нас", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в проекте мандата не указаны никакие количественные параметры поставок газа независимыми компаниями по "Северному потоку - 2".