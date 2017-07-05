Источник: допуск к "Северному потоку - 2" других компаний, помимо "Газпрома", необязателен

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Требования Еврокомиссии допустить к мощностям газопровода "Северный поток - 2" и другие российские компании, помимо "Газпрома", которые содержатся в проекте мандата на ведение переговоров с Россией по проекту, не являются юридически обязывающими.

Об этом ТАСС сообщил источник в Еврокомиссии.

"Мандат должен привести к переговорам на добровольной основе, юридически здесь нет ничего обязывающего. Но допуск третьих сторон - очень важный элемент для нас", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в проекте мандата не указаны никакие количественные параметры поставок газа независимыми компаниями по "Северному потоку - 2".