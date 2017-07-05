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Нацбанк оценил потери Украины от кризиса в экономике с 2014 года в 38% ВВП

Экономика и бизнес
5 июля, 14:18 дата обновления: 5 июля, 14:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

Расходы на преодоление последствий кризиса составили 14% ВВП

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины оценивает потери Украины от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, в 38% ВВП страны.

Об этом говорится в отчете Совета НБУ, опубликованном на сайте регулятора в среду.

"Совокупные расходы государства на преодоление последствий банковского кризиса, начиная с 2014 года, составили 14% ВВП соответствующих лет. Всего потери экономики от кризиса с учетом всех составляющих оцениваются в 38% ВВП (в том числе 14% фискальных потерь)", - указывается в сообщении.

В документе отмечается, что наибольшие потери государства связаны с реструктуризацией банковского сектора, докапитализацией Приватбанка и других госбанков, финансированием Фонда гарантирования вкладов физических лиц для выплат вкладчикам обанкротившихся банков.

"Кроме того, были потеряны значительные объемы кредитов рефинансирования, полученных банками от НБУ. Значительная часть потерь, признанных в течение 2014 - 4 мес. 2017 г., возникла еще в предыдущих периодах, однако по разным обстоятельствам не отображалась банками своевременно", - отмечается в отчете.

Основным источником финансирования расходов государства на реструктуризацию банковского сектора послужил выпуск облигаций внутреннего государственного займа. Указанный механизм позволяет не перекладывать одномоментно расходы на бюджет, а финансировать их постепенно, отмечает регулятор. 

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