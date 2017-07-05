Глава Минкомсвязи выступил против переноса срока вступления в силу "пакета Яровой"

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь настаивает на поэтапном внедрении "пакета Яровой", но откладывать его реализацию до 2023 года считает ненужным, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров после заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его словам, ранее с предложением перенести вступление закона в силу на 2023 год выступило несколько депутатов.

"Наше министерство готовило отзыв на законопроект. Мы посчитали, что перенос на 2023 год как прямая мера - нецелесообразен, мы все-таки поддержали дату вступления в силу в июле 2018 года, но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана - как эта норма будет внедряться, что она не одномоментно наступает 1 июля по всей стране", - сказал министр.

Пакет антитеррористических законов (пакет "Яровой") с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

Как заявил Никифоров, в отзыве министерства на этот закон речь идет о трех- или пятилетней перспективе внедрения, но, по мнению Минкомсвязи, вопрос не в сроках, а в этапах внедрения.

"У нас такая большая страна и столько узлов связи, что невозможно это сделать одномоментно", - сказал Никифоров.

Поэтапность внедрения может происходить по региональному принципу, по типам операторов связи, по составу хранения данных или другим принципам. "Мы ищем такой компромисс", - сказал Никифоров.

По его словам, проблема одномоментного внедрения реализации закона затруднена в связи с тем, что в России очень большая сеть связи. "Если бы мы были небольшим государством - как Люксембург или Сингапур - можно было бы одномоментно внедрить", - заключил он.

Никифоров также сообщил, что согласованная позиция правительства по вопросу внедрения "пакета Яровой" может быть дана в течение следующей недели.

"Согласительное совещание в аппарате правительства сейчас происходит, и мы надеемся, что на следующей неделе мы увидим какую-то согласованную позицию - в каком виде законопроект у нас будет (реализован)", - сказал он журналистам по окончании заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.