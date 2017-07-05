Госдума одобрила в первом чтении законопроект о новом бюджетном правиле

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о новом бюджетном правиле, целью которого является снижение зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2018 года. "Определение базовой цены на нефть на данном уровне обусловлено оценкой долгосрочного равновесного уровня цен на нефть в условиях ускоряющихся технологических изменений и произведено с учетом ограниченного уровня накопленных в суверенных фондах резервов. Под базовой экспортной ценой на природный газ понимается прогнозируемое значение среднегодовой экспортной цены на природный газ, умноженное на соотношение базовой цены на нефть к прогнозируемой цене на нефть", - говорится в пояснительной записке.

Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в результате превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения, будут направляться в Резервный фонд. При этом поправки в Бюджетный кодекс, которые вносит законопроект, уже с 2017 года отменяют основной параметр формирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) - нормативную величину Резервного фонда. Предлагается отменить все положения Бюджетного кодекса, касающиеся этой величины.

По старому бюджетному правилу, действие которого сейчас приостановлено, Минфин должен направлять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы до достижения им нормативной величины, а далее приступать к пополнению ФНБ.

Согласно законопроекту, на расходы федерального бюджета могут быть направлены только те нефтегазовые доходы, которые рассчитаны исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ, прогнозируемого валютного курса, объема ненефтегазовых доходов и объема расходов на обслуживание госдолга.

Новое бюджетное правило вступит в силу с 1 января 2018 года, а в полном объеме заработает в 2019 году.

Критика законопроекта

Вместе с тем Счетная палата не поддержала предложение направлять средства ФНБ в Резервный фонд. "Закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда при отсутствии источников его (ФНБ) формирования приведет к исчерпанию фонда. Такая ситуация будет нести риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений российских граждан, сбалансированности бюджета Пенсионного фонда, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, определенных правительством РФ", - указывается в заключении Счетной палаты.

Ранее с отрицательной оценкой этого предложения выступил и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия").

ФНБ был создан как часть механизма пенсионной системы РФ и предназначался для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. По словам Макарова, Госдума может не поддержать предложение правительства РФ направлять средства ФНБ в Резервный фонд из-за неопределенности вокруг гарантий пенсионных прав граждан.