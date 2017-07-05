ГД ратифицировала протокол о продлении проекта по маркировке изделий из меха до 2019 г.

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о продлении срока действия соглашения по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха".
Соглашение страны-участницы ЕврАзЭС подписали 8 сентября 2015 г., оно подразумевало реализацию соответствующего пилотного проекта в 2015-2016 гг. В соответствии с соглашением, оборот изделий из натурального меха без маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками на территориях стран-участниц пилотного проекта - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России - запрещен.
Государства-члены Евразийского экономического союза согласились продлить срок действия соглашения с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г., подписав соответствующий протокол.
Основная цель реализации соглашения - противодействие поступлению в легальный оборот на территории стран-участниц пилотного проекта фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции, а также повышение эффективности государственного контроля над обращением отдельных групп товаров, указывается в пояснительной записке к документу.
Для повышения эффективности государственного надзора за обращением товаров из меха предусмотрено создание участниками ЕврАзЭС единой информационной базы данных, в которую будет внесено описание маркировки товаров.
В документе устанавливается порядок маркировки, параметры наносимых на изделия меток, а также правила по ведению государственной информационной системе маркировки товаров. Под действие пилотного проекта попадают шубы и другие изделия из норки, нутрии, песца, овчины и прочих аналогичных материалов.
Весной 2016 г. в России стартовал проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий, а 12 августа маркировка стала обязательной на территории ЕврАзЭС. То есть в странах ЕврАзЭС запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха. В настоящее время в России действуют два проекта по маркировке продукции: меховые изделия и лекарства.