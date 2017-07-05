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Безопасность или нагрузка на бизнес: эксперты о переносе вступления в силу "пакета Яровой"

Экономика и бизнес
5 июля, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

СМИ ранее сообщили, что вступление в силу пакета антитеррористических поправок может быть перенесено с 2018-го на 2023 год

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© EPA/MICK TSIKAS

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Эксперты интернет-отрасли, опрошенные ТАСС,

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не сошлись во мнении по поводу того, стоит ли переносить срок вступления в силу пакета антитеррористических поправок так называемого "пакета Яровой" на пять лет: если одни выступают за незамедлительный ввод этих мер в целях борьбы с террористической угрозой, то другие полагают, что такие шаги в принципе чрезмерны и создают излишнюю нагрузку на бизнес.

Как ранее сообщили "Ведомости", вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова может быть перенесено на пять лет - с 2018 на 2023 год. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина.

Пять лет - слишком большой срок

Как считает исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов, с реализацией норм закона, который, по его мнению, поможет снизить уровень террористической угрозы, нельзя медлить.

"Понятно, что нужно учитывать интересы бизнеса, но и интересы общества тоже важны. Пять лет - это, конечно, очень много. Конечно, это неоправданно длительный срок для таких важных для общества норм", - сказал он ТАСС.

Лишняя нагрузка на бизнес

С его мнением не согласился интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. "Интернет-компаниям и операторам связи просто не нужен этот пакет, потому что он убивает их бизнес", - сказал он в беседе с ТАСС.

Мариничев считает, что хранение данных пользователей компаниями не поможет в борьбе с терроризмом. По мнению интернет-омбудсмена, нет смысла заставлять компании хранить данные пользователей, а "нужны более высокотехнологичные решения непосредственно спецслужб".

Мнение IT-отрасли

Как считает директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин, если Россия ставит перед собой задачу создания благоприятной экономико-технологической среды и увеличения доли цифровой экономики в ВВП страны, то нельзя игнорировать возникающие законодательные барьеры, такие как "пакет Яровой".

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"Сама по себе информационная безопасность, безусловно, не вызывает вопросов, но технологические обязательства этого пакета законопроектов, очевидно, являются большим барьером для экономического развития, - сказал он. - Уверен, что такая отсрочка и обсуждение на площадке правительства помогут в этой регуляторике найти пропущенное мнение IT-отрасли".

По мнению эксперта, впредь законодательные инициативы, которые связаны с технологическим развитием, должны обсуждаться с отраслью, потому что "в технологической трансформации объединенная позиция бизнеса является крайне значимой".

О "пакете Яровой"

Так называемый "пакет Яровой" - это неофициальное название двух законов антитеррористической направленности, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым и принятых летом 2016 года. Законами вносятся поправки в ряд российских правовых актов, в том числе в законы "О противодействии терроризму".

Основные положения законов вступили в силу 20 июля 2016 года. С 1 июля 2018 года "пакет Яровой" обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы связи и интернет-компании должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

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