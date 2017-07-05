Безопасность или нагрузка на бизнес: эксперты о переносе вступления в силу "пакета Яровой"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Эксперты интернет-отрасли, опрошенные ТАСС,

не сошлись во мнении по поводу того, стоит ли переносить срок вступления в силу пакета антитеррористических поправок так называемого "пакета Яровой" на пять лет: если одни выступают за незамедлительный ввод этих мер в целях борьбы с террористической угрозой, то другие полагают, что такие шаги в принципе чрезмерны и создают излишнюю нагрузку на бизнес.

Как ранее сообщили "Ведомости", вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова может быть перенесено на пять лет - с 2018 на 2023 год. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина.

Пять лет - слишком большой срок

Как считает исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов, с реализацией норм закона, который, по его мнению, поможет снизить уровень террористической угрозы, нельзя медлить.

"Понятно, что нужно учитывать интересы бизнеса, но и интересы общества тоже важны. Пять лет - это, конечно, очень много. Конечно, это неоправданно длительный срок для таких важных для общества норм", - сказал он ТАСС.

Лишняя нагрузка на бизнес

С его мнением не согласился интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. "Интернет-компаниям и операторам связи просто не нужен этот пакет, потому что он убивает их бизнес", - сказал он в беседе с ТАСС.

Мариничев считает, что хранение данных пользователей компаниями не поможет в борьбе с терроризмом. По мнению интернет-омбудсмена, нет смысла заставлять компании хранить данные пользователей, а "нужны более высокотехнологичные решения непосредственно спецслужб".

Мнение IT-отрасли

Как считает директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин, если Россия ставит перед собой задачу создания благоприятной экономико-технологической среды и увеличения доли цифровой экономики в ВВП страны, то нельзя игнорировать возникающие законодательные барьеры, такие как "пакет Яровой".

"Сама по себе информационная безопасность, безусловно, не вызывает вопросов, но технологические обязательства этого пакета законопроектов, очевидно, являются большим барьером для экономического развития, - сказал он. - Уверен, что такая отсрочка и обсуждение на площадке правительства помогут в этой регуляторике найти пропущенное мнение IT-отрасли".

По мнению эксперта, впредь законодательные инициативы, которые связаны с технологическим развитием, должны обсуждаться с отраслью, потому что "в технологической трансформации объединенная позиция бизнеса является крайне значимой".

О "пакете Яровой"

Так называемый "пакет Яровой" - это неофициальное название двух законов антитеррористической направленности, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым и принятых летом 2016 года. Законами вносятся поправки в ряд российских правовых актов, в том числе в законы "О противодействии терроризму".

Основные положения законов вступили в силу 20 июля 2016 года. С 1 июля 2018 года "пакет Яровой" обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы связи и интернет-компании должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.