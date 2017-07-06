Около 40-45 млрд руб. потребуется для устранения замечаний Ростехнадзора на НПЗ "Башнефти"

УФА, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 40-45 млрд рублей потребуется для устранения выявленных Ростехнадзором нарушений на нефтеперерабатывающих заводах "Башнефти". Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов на заседании Госсобрания республики.

"Потребуется порядка 40-45 млрд рублей на то, чтобы эти предприятия привести в порядок. План такой у "Роснефти" (основной акционер "Башнефти" - прим. ТАСС) есть, он сформулирован и положен на бумагу. Я думаю, в ближайшее время будет принят", - сказал Хамитов.

Он напомнил, что сейчас в "Башнефти" идут процессы по переоценке состояния материальной части нефтеперерабатывающих заводов. "Нам всем казалось, что там лучший нефтеперерабатывающий комплекс страны. Но проверка Ростехнадзора показала, что около 3,5 тыс. нарушений - мелких, средних, крупных - обнаружено во время эксплуатации этих предприятий. Есть простые, но в то же время ответственные узлы, которые требуют доработки", - уточнил глава Башкирии.

В конце прошлого года Ростехнадзор проводил внеплановые выездные проверки ряда производственных объектов НПЗ "Башнефти", в результате которой были выявлены нарушения. Ранее ТАСС сообщал, что Ростехнадзор согласовал программу мероприятий, подготовленную "Башнефтью", по устранению нарушений, выявленных надзорным органом на заводах компании. Программа, рассчитанная на период до 2022 года, включает, в том числе, проведение реконструкции или технического перевооружения отдельных производственных объектов, введенных в эксплуатацию в 1950-1970-х годах. Для обеспечения эксплуатации этих объектов до окончания реализации программы осуществляются компенсирующие мероприятия.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс 1 акция компании.