Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "слегка преувеличенной" информацию о том, что Владимир Путин ездил на новом отечественном лимузине, создаваемом по проекту "Кортеж".
"Эта информация слегка преувеличенная, дело в том, что машина еще не готова", - сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, "действительно, есть некие наброски". "Эти наброски - скажем так, прототип - президент видел, действительно ему понравилось, но о тестировании пока, конечно, говорить преждевременно", - отметил Песков.