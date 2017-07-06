Кремль не комментирует информацию СМИ о якобы поставленных в Крым турбинах Siemens

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о поставке газовых турбин фирмы Siemens в Крым.

"Мы не занимаемся турбинами в администрации президента", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в Крым в обход антироссийских санкций поставлены газовые турбины производства компании Siemens.