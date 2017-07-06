Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль не комментирует информацию СМИ о якобы поставленных в Крым турбинах Siemens

Экономика и бизнес
6 июля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не занимаются турбинами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о поставке газовых турбин фирмы Siemens в Крым.

"Мы не занимаемся турбинами в администрации президента", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в Крым в обход антироссийских санкций поставлены газовые турбины производства компании Siemens.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
3
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
4
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
5
Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне
6
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
7
Обыски в штабе Навального в Москве проходили по делу о самоуправстве
Темы дня
Реклама