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Минтруд предложил увеличить квоты для турецких рабочих почти в четыре раза

Экономика и бизнес
6 июля, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Основными причинами увеличения квоты являются высокие потребности при реализации инвестпроектов в сфере строительства и сельскохозяйственной сфере, отметили в министерстве

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минтруд предложил увеличить квоты для турецких рабочих на 2017 год с нынешних 19 тыс. до 76 тыс. человек в связи с потребностями в квалифицированных кадрах при подготовке к Чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 году. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". В частности, снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на наем в России на работу турецких граждан.

"В настоящее время потребность в работниках из Турецкой Республики может вернуться к значениям 2014 года (с 19 604 до 76 370 человек)", - говорится в пояснительной записке к документу.

По данным министерства, основными причинами увеличения квоты на турецких рабочих являются высокие потребности при реализации инвестиционных проектов в сфере строительства, при установке и обслуживании технологического оборудования, в сельскохозяйственной сфере.

"Потребность и соответствующие объемы квоты позволят удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, реализовать инвестиционные проекты, включая необходимые для проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году", - отметили в ведомстве.

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