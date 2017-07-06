Лавров: РФ и Франция сформулируют новые идеи по развитию бизнес-диалога

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Россия и Франция в ближайшее время сформулируют новые идеи по развитию бизнес-диалога.

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Обменялись мнениями о путях реализации инициативы, которую президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул 29 мая в Версале на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о формировании диалога, который уже получил название "Трианонский диалог". Это российско-французский форум общественности, который будет предоставлять рамки для развития контактов по линии молодежи, неправительственных организаций, наращивания деловых обменов в том числе между малым и среднем бизнесом", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. - Я думаю, что в самое ближайшее время мы сформулируем соответствующие предложения и наши президенты их рассмотрят".

Франция и Россия выступают за создание открытой площадки для диалога молодежи двух стран, заявил в свою очередь Ле Дриан. "Мы хотим создать открытую площадку для диалога нашей молодежи. Я бы хотел, чтобы прямой и открытый диалог с Россией продолжался именно в этом русле, в том же духе, в котором он проходил в Москве и в Париже, для благополучного развития наших стран во имя мира в Европе и во всем мире", - заявил Ле Дриан.

По его словам, "диалог по линии гражданских общество под названием "Трианонский диалог" также закрепит связи России и Франции на уровне гражданских обществ".

Путин 29 мая совершил визит в Париж, в ходе которого обсудил с Макроном двусторонние отношения, взаимодействие по сирийскому урегулированию, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и иные международные вопросы. На итоговой пресс-конференции Макрон также высказался за активизацию диалога между представителями гражданского общества России и Франции. Он предложил создать франко-российский форум гражданского общества, в рамках которого могли бы контактировать молодежь, представители делового и научного сообщества.