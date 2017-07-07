Карасин и Абашидзе обсудят в Праге развитие торговли и гуманитарные связи РФ и Грузии

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе проведут в пятницу в Праге очередную встречу, посвященную перспективам развития отношений двух стран.

Традиционная повестка и конструктивный настрой

В беседе с корреспондентом ТАСС Григорий Карасин сообщил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, "связанные с практическими делами в наших двусторонних отношениях". "Это транспорт, гуманитарные контакты, торговля, контакты между нашими бизнесменами, проведение бизнес-форумов, - отметил дипломат. - Как правило, обсуждение этих вопросов ведет к тому, что практические дела становятся понятнее и проще".

Карасин обратил внимание, что на консультациях политические аспекты отношений, как правило, не затрагиваются. "Настрой конструктивный. Механизм работы налажен", - добавил замминистра.

Ложка дегтя

При этом Карасин с сожалением отметил, что оппозиционные силы в Грузии "всегда пытаются немножко подпустить негатива перед нашей встречей". "Опять появились какие-то эмоциональные всплески по поводу границы с Южной Осетией, - сказал замглавы МИД РФ. - Но мы уже привыкли к этому, так что настрой конструктивный".

Ранее служба государственной безопасности Грузии заявила, что Южная Осетия устанавливает пограничные знаки якобы внутри грузинской территории. Южная Осетия уже несколько лет предлагает Грузии сесть за стол переговоров по делимитации и демаркации границы, но грузинская сторона не идет на контакт по этому вопросу.

Общая протяженность границы Южной Осетии составляет около 440 км, из них 74 км приходятся на границу с РФ, остальная часть - с Грузией.

Соглашение 2011 года

Как сообщили в МИД РФ, одной из тем консультаций в Праге станет реализация российско-грузинского Соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. Документ был подписан в ноябре 2011 года в Женеве и обязывает Россию и Грузию применять специальный порядок таможенного администрирования торговых потоков с участием швейцарской мониторинговой компании. В российском дипведомстве отметили, что сторонами при содействии Швейцарии уже проделана большая подготовительная работа.

"Есть реальная возможность выйти на скорое подписание контрактов, необходимых для практической реализации соглашения. Надеемся, что Тбилиси предоставит давно запрошенные российской стороной разъяснения по вопросу таможенного оформления грузов на грузинской территории", - подчеркнули в МИД РФ.

На сегодняшней встрече будут также присутствовать представители транспортных ведомств двух стран.

Постепенное оздоровление

В отсутствие дипломатических отношений между странами, разорванных по инициативе Грузии в сентябре 2008 года в связи с признанием РФ Абхазии и Южной Осетии, стороны сосредоточили внимание на практических вопросах взаимодействия, в частности, в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Здесь за последние годы уже наблюдается определенный прогресс.

Так, как ранее сообщали в российском дипведомстве, в 2016 году взаимный товарооборот увеличился на 17%, Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Грузии. Развиваются и транспортные связи между двумя странами. На сегодняшний день выполняются регулярные авиарейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Самарой и Тбилиси, Батуми, Кутаиси.

Растет и интенсивность гуманитарных контактов, в том числе благодаря принятым Россией в конце 2015 года мерам по либерализации визового режима для граждан Грузии. Для россиян с марта 2012 года действует безвизовый режим въезда в Грузию.

В Москве неоднократно отмечали настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены. При этом российская сторона подчеркивала, что наладить работу по введению безвизового режима при отсутствии дипломатических отношений крайне сложно.

История формата

В ноябре 2012 года глава правительства Грузии Бидзина Иванишвили ввел пост спецпредставителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ и назначил на него бывшего посла страны в Москве Зураба Абашидзе. 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы состоялась первая встреча Абашидзе и Карасина. С 2013 года консультации в таком формате проходят в Праге, как правило, несколько раз в год. Последняя встреча состоялась 7 февраля этого года.

Эти встречи являются первым прямым диалогом официальных лиц двух стран после 2008 года.