Siemens проверит информацию об отправке своих турбин в Крым

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Siemens создаст специальную группу для проверки сообщений о поставке своих турбин в Крым. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"У нас нет достоверных доказательств доставки наших турбин в Крым. Однако мы всерьез относимся к этим слухам и создали для проверки этого вопроса специальную группу, которая усердно работает, чтобы прояснить факты", - цитирует агентство заявление компании.

По данным Reuters, в Siemens отметили, что перенаправление приобретенных турбин в Крым является нарушением договора, добавив, что компания "соблюдает все ограничения экспортного контроля", о чем многократно предупреждала своих клиентов.

"Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры с целью предотвращения незаконного использования оборудования, к примеру, не будет осуществлять какие-либо поставки или предоставлять услуги по установке, вводу в эксплуатацию или гарантийному обслуживанию [оборудования]. Мы продолжим сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами", - приводит Reuters заявление компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что турбины Siemens были поставлены в Крым в обход санкций ЕС. В российском представительстве Siemens факт поставки опровергли.

В четверг госкорпорация "Ростех" заявила, что "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), строящий Симферопольскую и Севастопольскую ТЭС в Крыму, не закупал турбины для крымских станций напрямую у немецкой Siemens. Согласно сообщению, компания приобрела четыре комплекта газовых турбин на вторичном рынке.

ТЭС в Крыму

Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт в Симферополе и Севастополе запланировано федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает выделение 49 млрд рублей на развитие энергетики полуострова.

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыма нужно до 1350 МВт, а к 2021 году эта цифра, по прогнозу властей Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт, в планах - увеличить показатель вдвое.

Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 года. В 2018 году, когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.

Ранее на крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Однако, согласно заявлению Ростеха, договориться так и не удалось.