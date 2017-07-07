Власти Орловской области и вьетнамская провинция Биньзыонг договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Орловской области и провинция Биньзыонг (Вьетнам) подписали меморандум о сотрудничестве в ряде отраслей, в числе которых машиностроение, торговля и модернизация технологий. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Делегация провинции Биньзыонг (Вьетнам) находится с официальным визитом в Орловской области с 6 по 7 июля. Возглавил иностранную делегацию заместитель председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Май Хунг Зунг.

"Меморандум предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах, в области создания инфраструктуры, модернизации технологий, в машиностроении, приборостроении, перерабатывающей, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине, образовании и туризме"- отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Орловской области Вадима Потомского, у провинции Биньзыонг и Орловской области есть все шансы наладить плодотворное сотрудничество. "Уверен, мы найдем общие точки соприкосновения, общие интересы, особенно в АПК, производственном секторе, науке, высоких технологиях", - сказал Вадим Потомский.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Май Хунг Зунг отметил, что диалог двух государств должен осуществляться, в том числе и на уровне регионов. "Наше партнерство станет важным шагом в укреплении социально-экономической стабильности как в провинции Биньзыонг, так и в Орловской области", - заверил губернатор.

Как уточнили в пресс-службе, провинция Биньзыонг была создана 1 января 1997 года. "В ней проживают около 2 млн человек. В период с 2010 по 2016 годы внутренний валовый продукт провинции в среднем увеличивался на 14 % в год и в расчете на душу населения составил около 4,8 тыс. долларов. Провинция тесно сотрудничает с муниципальными образованиями 9 государств, среди которых Лаос, Камбоджа, Китай, Италия, Япония, Бельгия, Нидерланды", - добавили в пресс-службе.

Вешнеторговый оборот Орловской области с Социалистической Республикой Вьетнам в 2015 году составил 0,03 млн долларов, в 2016 году - 0,1 млн долларов. Импортные операции представлены алкогольными и безалкогольными напитками, электрическими машинами и оборудованием, электрическими двигателями и генераторами, оптическими, измерительными, контрольными инструментами. В январе-апреле 2017 года импорт продукции в Орловскую область из Социалистической Республики Вьетнам составил 1,7 тыс. долларов.