Счетная палата выявила у ФАНО незавершенное строительство на 11,6 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Счетная палата выявила несоблюдение сроков введения в эксплуатацию 109 объектов Федерального агентства научных организаций (ФАНО), объем незавершенного строительства составил 11,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

"Не соблюден срок ввода в эксплуатацию трех объектов строительства по ФАИП (Федеральная адресная инвестиционная программа), запланированный на 2014 - 2015 году. В целом на конец 2016 года в ФАНО России числятся 109 объектов с объемом незавершенного строительства 11,6 млрд руб., сроки ввода которых в эксплуатацию истекли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также Счетная палата выразила недовольство качеством контроля строительства со стороны ФАНО.

"ФАНО России не обеспечен должный контроль за реализацией подведомственными организациями мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы, которая за 2016 год исполнена в объеме 3 млрд руб. (85,7%)", - добавили в ведомстве.