Москва внедрила систему мини-аукционов на госзакупки до 400 тыс. рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Столичные власти запустили пилотный проект по проведению мини-аукционов на портале поставщиков Москвы. Проект включает в себя реализацию закупок со стороны столичных госучреждений в рамках 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - прим. ТАСС) на сумму до 100 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей методом аукциона. Как сообщили ТАСС в столичном департаменте по конкурентной политике, ранее такие закупки в электронном варианте не проводились,

"Пилотный проект по системе проведения мини-аукционов был запущен в феврале 2017 года, систему протестировали со столичным департаментом образования. Всего было проведено 1,5 тыс. закупок на сумму, стоимость среднего заключенного контракта составляла 120 тыс. рублей", - сообщил сотрудник департамента.

По словам собеседника, изначально в пилотном проекте можно было закупать по 145 номенклатурным позициям, но в будущем ассортимент закупок планируется расширить до 1 тыс. номенклатурных позиций на портале поставщиков города Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина отметила, что с помощью нового пилотного проекта город смог существенно сэкономить бюджетные средства. "За три месяца работы проекта образовательными учреждениями проведено около 1,5 тыс. мини-аукционов на сумму 225 миллионов рублей. По итогам торгов среднее снижение начальных цен составило более 30 процентов, при этом городу удалось сэкономить 70 млн рублей", - пояснила Сергунина.

По ее словам, поставщики продемонстрировали свою заинтересованность в новом формате - среднее количество поданных ценовых предложений на один аукцион превысило 45 единиц, а среднее количество участников мини-аукционов составило пять поставщиков на одну закупку.

Мини-аукцион предполагает мгновенную реакцию поставщика на потребность заказчика посредством оперативного формирования ценовых предложений в течение нескольких минут. По итогам проведения мини аукциона, поставщик, предложивший лучшую цену, выставляет оферту и заключает контракт с заказчиком.