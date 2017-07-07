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В Бразилии зафиксирована дефляция впервые за последние 11 лет

Экономика и бизнес
7 июля, 19:09 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 7, июля. /ТАСС

Наибольшее снижение цен отмечено в сфере продуктов питания и электроэнергии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Дефляция в Бразилии в июне этого года составила 0,23%. Об этом сообщил в пятницу Бразильский институт географии и статистики (IBGE), который является официальным органом федерального правительства республики.

По его данным, дефляция в крупнейшей южноамериканской стране зафиксирована впервые за последние 11 лет. Наибольшее снижение цен отмечено в сфере продуктов питания и электроэнергии. Ряд специалистов, опрошенных бразильскими СМИ, связывают дефляцию с падением покупательной способности населения из-за экономических проблем в стране.

В 2015-2016 гг. экономика Бразилии переживала рецессию. Однако в июне IBGE сообщил, что национальный ВВП по итогам первого квартала текущего года вырос на 1%. По данным этого органа, своим восстановлением бразильская экономика обязана в первую очередь развитию агропромышленного сектора.

В то же время, по прогнозу Центрального банка крупнейшей южноамериканской страны, в дальнейшем рост ВВП замедлится и по итогам 2017 года составит 0,49%. Специалисты считают, что на перспективах восстановления экономики может негативно сказаться скандал, напрямую затронувший главу государства.

26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos.

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