DPA: США пошли на компромисс в G20 по свободной торговле и протекционизму

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. США согласились пойти на компромиссы при подготовке декларации саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге по вопросу торговых отношений. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, в итоговом документе, как ожидается, будет зафиксирована "приверженность свободной торговле" и "отказ от протекционизма". Этот вопрос до последнего вызывал разногласия между США и остальными участниками "двадцатки". В то же время страны G20 планируют признать и "роль законных инструментов защиты в торговле".

Кроме того, проект декларации, над которым всю ночь продолжали работать эксперты делегаций, содержит формулировку в поддержку открытых рынков, что является шагом навстречу китайским партнерам.

Между тем по вопросу климата согласие между странами "Большой двадцатки" по-прежнему не достигнуто. Предполагается, что партнеры США по "двадцатке" "примут к сведению" решение Вашингтона выйти из парижского соглашения по климату. Открытым при этом остается вопрос, готовы ли все остальные страны выступить в поддержку достигнутых по этому вопросу договоренностей.