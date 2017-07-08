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Трамп ожидает очень быстрого заключения торговой сделки с Великобританией после Brexit

Экономика и бизнес
8 июля, 12:11 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Президент США также заявил, что "поедет в Лондон", подтвердив таким образом свои планы посетить Соединенное Королевство

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ожидает очень быстрого заключения торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. Об этом американский лидер заявил в субботу перед началом двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Гамбурге, информирует агентство Press Association.

"Мы работаем над торговым соглашением, которое будет очень-очень крупной сделкой, очень мощной сделкой, замечательной для обеих стран и, я думаю, мы заключим ее очень-очень быстро", - сказал американский лидер, подчеркнув важность "особых отношений" между Великобританией и США.

Трамп также заявил, что "поедет в Лондон", подтвердив таким образом свои планы посетить Соединенное Королевство. Отвечая на вопрос, когда это может произойти, он ответил: "Мы с этим разберемся".

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Brexit Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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