Трамп ожидает очень быстрого заключения торговой сделки с Великобританией после Brexit

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ожидает очень быстрого заключения торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. Об этом американский лидер заявил в субботу перед началом двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Гамбурге, информирует агентство Press Association.
"Мы работаем над торговым соглашением, которое будет очень-очень крупной сделкой, очень мощной сделкой, замечательной для обеих стран и, я думаю, мы заключим ее очень-очень быстро", - сказал американский лидер, подчеркнув важность "особых отношений" между Великобританией и США.
Трамп также заявил, что "поедет в Лондон", подтвердив таким образом свои планы посетить Соединенное Королевство. Отвечая на вопрос, когда это может произойти, он ответил: "Мы с этим разберемся".