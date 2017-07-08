Путин не готов прокатиться на машине "Кортеж" на инаугурации в 2018 году

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сказал, что пока не готов прокатиться на машине "Кортеж" на инаугурации в 2018 году, потому что машина находится в стадии разработки.

"Нет, пока еще не возникло, потому что она еще не готова. Вы сами ездите на машине, которая еще не готова? А потом, когда вы покатаетесь, тогда я посмотрю, как это происходит, и вместе с вами ее испытаем", - пошутил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20.