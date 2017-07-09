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"Татнефть" в короткие сроки возобновит рост добычи после завершения сделки с ОПЕК

Экономика и бизнес
9 июля, 19:55 UTC+3

Директор компании Наиль Маганов отметил, что сначала необходимо оценить риски

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Наиль Маганов

Наиль Маганов

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. "Татнефть" готова в короткие сроки возобновить рост добычи после завершения сделки с ОПЕК, но сначала должна оценить риски. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов в кулуарах стамбульского нефтяного конгресса.

"Да, мы можем нарастить добычу. Мы сможем сделать это достаточно быстро. Единственный вопрос: нам нужно будет оценить, нужно ли нести такие риски или нет, какая к этому моменту будет цена (нефти - прим. ред.)", - сказал Маганов.

Ранее он говорил, что "Татнефть" снизила план по добыче на 2017 год в связи с участием России в сделке с ОПЕК с 29,3 млн до 28,9 млн тонн. В 2016 году компания добыла 28,7 млн тонн нефти.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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