"Татнефть" в короткие сроки возобновит рост добычи после завершения сделки с ОПЕК

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СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. "Татнефть" готова в короткие сроки возобновить рост добычи после завершения сделки с ОПЕК, но сначала должна оценить риски. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов в кулуарах стамбульского нефтяного конгресса.
"Да, мы можем нарастить добычу. Мы сможем сделать это достаточно быстро. Единственный вопрос: нам нужно будет оценить, нужно ли нести такие риски или нет, какая к этому моменту будет цена (нефти - прим. ред.)", - сказал Маганов.
Ранее он говорил, что "Татнефть" снизила план по добыче на 2017 год в связи с участием России в сделке с ОПЕК с 29,3 млн до 28,9 млн тонн. В 2016 году компания добыла 28,7 млн тонн нефти.