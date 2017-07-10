Россия планирует на нефтяном конгрессе в Стамбуле открыть двери в мир для своих технологий

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Мировой нефтяной конгресс - один из крупнейших форумов в нефтегазовой индустрии - открывается в понедельник в Стамбуле. Организаторы ожидают около 25 тысяч участников, в их числе 6 тысяч делегатов, представители 50 отраслевых министерств. Конгресс, который проводится один раз в три года, в последний раз проходил в Москве в МВЦ "Крокус Экспо" в 2014 году.

Конгресс, который завершится 13 июля, планируют посетить главы крупнейших нефтегазовых компаний ExxonMobil, Saudi Aramco, Shell, British Petroleum, Total, CNPC, OMV, министры энергетики России, Индии, Катара, Турции, Казахстана, Бахрейна, а также генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Форум дает возможность главам крупных корпораций и представителям отраслевых министерств провести ряд личных встреч. Одной из основных тем на таких переговорах станет обсуждение предстоящей 24 июля в Санкт-Петербурге встречи мониторингового министерского комитета, который осуществляет контроль за соблюдением условий сделки о сокращении добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК. О том, что такая встреча планируется, в воскресенье сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Сейчас стороны обсуждают возможность продления сокращения добычи нефти после марта 2018 года, а также вопрос пересмотра квот на очередной встрече в Вене 30 ноября.

Темы панельных дискуссий посвящены традиционным для отрасли темам: энергетике будущего, проблемам поставок и спроса на нефть, газ и нефтепродукты, актуальным научным достижениям и технологиям. Среди других тем - геополитические вызовы, глобальная стратегия развития энергетики планеты, а также пути расширения международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Задачи для России

Для России конгресс в Стамбуле станет первой координированной попыткой продвижения российских нефтегазовых технологий на зарубежных отраслевых выставках, сказал ТАСС заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. На его взгляд, это отличная возможность продемонстрировать мировому бизнесу то, чего добилась российская отрасль в области импортозамещения.

По его словам, Россия планирует начать в 2020 году экспорт российских нефтегазовых технологий. К 2025 году стоимость поставок будет соизмерима с размером экспорта атомных и оборонных технологий. Он заметил, что приоритетными рынками для экспорта российского оборудования и технологий являются Иран и Ирак. В перспективе ими могут стать Ливия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Китай.

Молодцов подчеркнул, что российские технологии будут абсолютно конкурентоспособны из-за хорошего соотношения цены и качества. Участие в выставках, на его взгляд, является отличным способом продвижения таких технологий и может стать основой для заключения коммерческих сделок по продаже российских комплектующих и технологий в другие страны.

Для этих целей в Стамбуле Минэнерго впервые за рубежом организовало российский стенд, на котором нефтегазовые компании России представят образцы своих перспективных технологий. Согласно материалам Минэнерго, "Транснефть" презентует макет комбинированного магнитно-ультразвукового внутритрубного инспекционного прибора "Дефектоскоп", а "Газстройпроект" представляет технологию лазерной орбитальной сварки неповоротных кольцевых стыков труб большого диаметра.

В российскую делегацию войдут около 30 руководителей российских нефтяных компаний, в их числе "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Лукойл", "Русснефть", "Росгеология", "Татнефть" и "Транснефть". Возглавит ее министр энергетики Александр Новак.