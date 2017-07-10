Строительство ВСМ Москва-Казань потребует производства продукции на 300 млрд руб.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань потребует производства рельсов и другой продукции более чем на 300 млрд рублей, заявил первый виде-президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин, выступая на форуме "Иннопром".
"Ресурсный план требует производства основных объемов рельсов, металла, кабельной продукции, железобетона и так далее на общую сумму более 300 млрд рублей, что практически сегодня посильно российской промышленности", - сказал он.
Мишарин напомнил, что рельсы для ВСМ могут производить "Евраз Холдинг" и Челябинский завод "Мечела".
Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.
Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.
Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖДпрофинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.
Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.