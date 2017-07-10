Средства физлиц в банке "Югра" составляют 173 млрд рублей, юрлиц - 45 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объем средств физических лиц в банке "Югра", в котором Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и временную администрацию, составляет 173 млрд рублей, корпоративных клиентов - 45 млрд рублей, сообщил ТАСС аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

"Под мораторием на удовлетворение требований кредиторов оказались 173 млрд рублей средств физлиц и 45 млрд рублей средств корпоративных клиентов. Временная администрация проведет обследование активов банка на предмет их ликвидности и возвратности", - сказал он.

После этого администрация сделает вывод о величине выведенных активов и размере "дыры" в балансе, добавил он.

"По состоянию на 1 июня ликвидные активы банка, которые могут быть востребованы на горизонте месяца, покрывали лишь 5,2% привлеченных средств, что является крайне низким уровнем", - отмечает аналитик.

Предварительно потенциальные потери по кредитам юрлиц могут составлять до 40% портфеля, что превышает капитал банка в два раза, оценивает он. Основной объем активов (81%) приходится на кредиты корпоративным клиентам, большая часть которых выдана на длительные сроки - свыше трех лет, отмечает он. На 1 июня уровень резервирования (то есть обесценение) корпоративных кредитов составлял порядка 20%, появлялась информация о их доначислении почти на эту же сумму, напоминает он.

Всего на 1 июня, по данным "Эксперт РА", на банк "Югра" приходилось 0,4% активов банковского сектора, и 0,9% привлеченных банками РФ средств граждан.

Целесообразность санации

По мнению Беликова, санация банка менее вероятна, чем отзыв лицензии, хотя последний вариант потребует очередного транша средств Агентства по страхованию вкладов (АСВ) со стороны ЦБ.

"Во-первых, у банка нет крупных кредиторов-юрлиц (основной объем фондирования приходится на розничных клиентов), поэтому по умолчанию нельзя найти сильного кредитора для санации по схеме bail-in. Во-вторых, исходя из уровня ликвидных активов на балансе и степени обесценения ссудного портфеля, размер дыры в балансе может оказаться слишком большим, чтобы считать санацию целесообразной", - объясняет аналитик. Решение о санации или отзыве последует за обследованием состояния банка временной администрацией.

"Эксперт РА" рейтинговал банк "Югра" до августа 2015 года.

О банке "Югра"

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца.

Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра". На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", "Югра" по состоянию на июнь занимала 30-е место среди российских банков по величине активов.