Путин рекомендовал губернаторам строго выполнять планы помощи обманутым дольщикам

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов четко выдерживать планы помощи обманутым дольщикам. Соответствующий пункт указан в перечне поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам... субъектов Российской Федерации обеспечить с учетом данных ранее поручений своевременную реализацию планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков", - говорится в документе. При этом главы регионов должны обеспечить для дольщиков "информирование на регулярной основе... о ходе выполнения названных планов-графиков", а также "принятие мер по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов".
Путин предписал представить ему доклад по этой теме до 1 октября 2017 г.