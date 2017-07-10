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Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лиц

Экономика и бизнес
10 июля, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

После идентификации клиент может совершать все безналичные операции в личном кабинете без карты

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Московский офис Сбербанка на Кутузовском проспекте, д.32

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сбербанк установил первый банкомат с технологией распознавания лиц в московском офисе банка по адресу Кутузовский проспект, 32.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"После идентификации клиента устройство позволяет совершать все безналичные операции в личном кабинете без использования карты. Пилотный проект будет проводиться до конца 2017 года, затем будет принято решение о дальнейшем развитии сети устройств самообслуживания с функцией идентификации клиента по лицу," - отмечается в сообщении.

Кроме того, к концу июля Сбербанк введет в эксплуатацию 2 тыс. устройств самообслуживания с бесконтактной технологией NFC, которая позволит держателям карт совершать операции без ввода карты в устройство. К сентябрю воспользоваться этой услугой смогут и держатели карт других банков.

Также банк тестирует возможность видеоконсультирования клиентов на устройствах самообслуживания.

"Биометрия, видеоконсультирование, NFC - во всех этих областях мы видим большие перспективы. При этом скорость и масштабы внедрения этих технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы нашими клиентами сегодня и завтра", - прокомментировал вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев.

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