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В Минфине считают, что докапитализация АСВ из-за ситуации вокруг "Югры" не потребуется

Экономика и бизнес
10 июля, 15:35 дата обновления: 10 июля, 15:51 UTC+3

Ранее сообщалось, что страховые выплаты вкладчикам банка составят 170 млрд рублей

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Докапитализация Агентства по страхованию вкладов в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" не потребуется, сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Докапитализация АСВ (Агентство по страхованию вкладов - прим. ТАСС) не потребуется", - передал он через пресс-службу, отвечая на соответствующий вопрос.

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Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"

Как сообщалось ранее, страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" составят 170 млрд руб. Общий объем вкладов банка составил 180 млрд руб., около 170 млрд руб. застраховано в АСВ, сообщил в понедельник зампред ЦБ Василий Поздышев.

Объем средств юрлиц в банке не превышал 2,2 млрд руб. 47 млрд руб. составляли остатки на счетах фирм, в том числе технически бенефициарного собственника.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком.

Центробанк выявил в банке признаки вывода активов, манипуляции со вкладами и недостоверной отчетности, сообщил Поздышев. Более половины кредитов банка были направлены на финансирование бизнеса его собственников, а предписания ЦБ о доформировании резервов долгое время не выполнялись или выполнялись технически, сообщили представители регулятора.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", "Югра" по состоянию на июнь занимала 30-е место среди российских банков по величине активов.

По итогам 2016 года убыток "Югры" достиг 32,3 млрд руб. (второе после БМ-Банка место среди российских банков по размеру полученного в 2016 году убытка).

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Югра"
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