В Минфине считают, что докапитализация АСВ из-за ситуации вокруг "Югры" не потребуется

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Докапитализация Агентства по страхованию вкладов в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" не потребуется, сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Докапитализация АСВ (Агентство по страхованию вкладов - прим. ТАСС) не потребуется", - передал он через пресс-службу, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось ранее, страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" составят 170 млрд руб. Общий объем вкладов банка составил 180 млрд руб., около 170 млрд руб. застраховано в АСВ, сообщил в понедельник зампред ЦБ Василий Поздышев.

Объем средств юрлиц в банке не превышал 2,2 млрд руб. 47 млрд руб. составляли остатки на счетах фирм, в том числе технически бенефициарного собственника.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком.

Центробанк выявил в банке признаки вывода активов, манипуляции со вкладами и недостоверной отчетности, сообщил Поздышев. Более половины кредитов банка были направлены на финансирование бизнеса его собственников, а предписания ЦБ о доформировании резервов долгое время не выполнялись или выполнялись технически, сообщили представители регулятора.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", "Югра" по состоянию на июнь занимала 30-е место среди российских банков по величине активов.

По итогам 2016 года убыток "Югры" достиг 32,3 млрд руб. (второе после БМ-Банка место среди российских банков по размеру полученного в 2016 году убытка).