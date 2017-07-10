Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Компания Siemens заявила, что турбины ее производства, предназначавшиеся для российских клиентов, могли быть поставлены в Крым в нарушение условий договора. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой предприятия.

"Siemens из надежных источников получила информацию, что как минимум две из четырех наших турбин, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым вопреки нашей воле. Такое развитие событий показывает ясное нарушение контрактов на поставку, которые ясными словам запрещают нашим клиентам осуществлять поставки в Крым. На протяжении последних месяцев наши клиенты несколько раз в переписке подтвердили, что поставки в Крым не последует", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что предприятие готово принять юридические меры. Фирма настаивает на том, чтобы перенаправленные на полуостров турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что турбины Siemens были поставлены в Крым в обход санкций Европейского союза.

ТЭС в Крыму

Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт (в Симферополе и Севастополе) запланировано федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает на развитие энергетики полуострова 49 млрд рублей. ТЭС возводит компания "Технопромэкспорт", входящая в госкорпорацию "Ростех".

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 МВт, а к 2021 году эта цифра, по прогнозу властей Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт, в планах - увеличить показатель вдвое.

Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 года. В 2018 году, когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.

При этом глава Ростеха Сергей Чемезов не исключал, что из-за задержки с поставкой турбин строительство станций завершится только в середине 2018 года, хотя завершение строительства запланировано на конец 2017 года.