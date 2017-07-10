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Илону Маску подарили первый серийный электромобиль Model 3

Экономика и бизнес
10 июля, 18:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Права на первый серийный электромобиль первоначально принадлежали члену совета директоров Tesla Айре Эренпрейсу, однако он решил подарить эту машину Маску на день рождения

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Tesla Model 3

Tesla Model 3

© EPA

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Первый серийный электромобиль Model 3 сошел с конвейера американской компании Tesla во Фримонте (штат Калифорния). Автомобиль за номером 1 будет принадлежать главному управляющему Tesla Илону Маску, сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg.

Права на первый серийный электромобиль первоначально принадлежали члену совета директоров компании Айре Эренпрейсу, однако он решил подарить эту машину Илону Маску на день рождения. В гараже Маска уже стоят два электромобиля Tesla - первый кроссовер Model X и первый двухместный Tesla Roadster.

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Стоимость Model 3 в базовой комплектации составит около $35 тыс. и, по данным Bloomberg, серийная машина не отличается от прототипа, впервые продемонстрированного в марте 2016 года. В частности, в серийной машине на приборной доске будет только один громадный экран с сенсорным управлением, а устройства, проецирующего информацию на ветровое стекло, не предусмотрено.

Tesla, по данным агентства, уже запланировала на 28 июля церемонию вручения владельцам ключей от 30 первых серийных Model 3. В августе компания планирует выпустить еще 100 машин, в сентябре 1500 и к декабрю ожидается производство 20 тыс. машин ежемесячно. Если Tesla сумеет достичь поставленных целей, отметило агентство Bloomberg, то компания выпустит в будущем году больше электромобилей, чем все другие крупные автомобилестроительные компании выпустили их в 2016 году.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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