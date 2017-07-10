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Власти Севастополя просят поддержки Минтранса на приобретение дорожной спецтехники

Экономика и бизнес
10 июля, 20:41 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 10, июля. /ТАСС

Ранее городу была выделена федеральная субсидия на программу ремонта дорожной сети в размере 400 млн рублей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя попросили поддержки у Министерства транспорта РФ на приобретение в лизинг специальной дорожной техники для государственного казенного учреждения "Севастопольский автодор". Об этом в понедельник журналистам сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников после осмотра восстановительных работ на разрушенном оползнем участке трассы Севастополь - Симферополь, проведенного совместно с министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

"Мы обсуждали выделение средств по линии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не только на автобусы и троллейбусы, но и на специализированную технику для нашего "Севавтодора", по всем направлениям Максим Юрьевич (министр транспорта РФ Соколов - прим. ТАСС) нас поддерживает", - сказал Овсянников, не уточнив, о какой технике и каких суммах идет речь.

Ранее сообщалось, что Севастополь приобрел по линии ГТЛК 90 автобусов на газомоторном топливе, 25 низкопольных автобусов, предназначенных в том числе для перевозок маломобильных групп населения, кроме того, в этом году город в лизинг получит более 70 троллейбусов.

Овсянников напомнил, что ранее Севастополю была выделена федеральная субсидия на программу ремонта дорожной сети в размере 400 млн рублей. "Мы идем в графике, пока есть ощущение, что выполним все задуманное", - добавил он.

Как сообщалось, половина суммы федеральной субсидии выделена на строительство севастопольского участка федеральной трассы "Таврида" и городской автодороги в Камышовой бухте. Вторая часть предназначена для приведения дорог города в соответствие с российскими требованиями.

Власти Севастополя намерены за счет капитального и текущего ремонтов автодорог в рамках соответствующей региональной госпрограммы к 2020 году привести к нормативному состоянию 134,5 км дорог, при этом в 2017 году плановый показатель составляет почти 50 км. Сейчас примерно 54% дорог в городе не соответствует нормам, при этом общая протяженность дорожной сети составляет почти 1 тыс. км.

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