Доля гражданской продукции в производстве "Алмаз-Антея" упала до 5-7%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в общем объеме производства Концерна ВКО "Алмаз- Антей" упала до 5-7%. Об этом на пресс-конференции в рамках форума "Иннопром-2017" сообщил заместитель генерального директора Александр Ведров.

"Доля гражданской продукции сейчас у нас упала, хотя в абсолютном выражении она растет. Это связано с пиком гособоронзаказа и с экспортными контрактами, которые выполняет концерн. Пять-семь лет назад доля гражданки от общего объема доходила до 13%, сейчас около 5-7% колеблется", - сказал он.

По словам Ведрова, в 2017-2018 годах резкого роста доли гражданской продукции в общем объеме производства на предприятиях "Алмаз-Антей" не ожидается. "Основные производственные мощности работают на гособоронзаказ и на экспорт. Сейчас в стадии подписания несколько больших контрактов, которые обеспечат нас достаточно серьезной загрузкой", - отметил заместитель гендиректора.

"В абсолютном выражении производство гражданской продукции растет, сейчас реализация только продукции без услуг порядка 16-18 млрд (рублей - прим. ТАСС) в год. Но в данный момент в работе находится совместный проект на 63 млрд по программе диверсификации, который рассматривается и имеет различные стадии готовности. Где-то уже начали финансирование, где-то находимся на подписании документов, где-то уже закончили установку", - уточнил Ведров.

Ранее ТАСС сообщал, что "Алмаз-Антей" покажет на форуме "Иннопром-2017" около 30 образцов гражданской продукции. Например, будут продемонстрированы шесть направлений деятельности холдинга в "мирной" области: промышленное производство, медицина, транспорт, связь, безопасность, оборудование для жилищно-коммунального комплекса.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой этого года стало "Умное производство", страной-партнером - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.