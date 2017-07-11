Минпромторг: низкое качество российских комплектующих замедляет локализацию производств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Низкое качество отечественных комплектующих является сдерживающим фактором локализации крупных производств в России, заявил в ходе Форума производителей компонентов на выставке "Иннопром" заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"С одной стороны, у нас разработана система требований для крупных игроков на российском рынке, с другой стороны - и коллеги из компаний, которым мы ставим задачу локализироваться, и специалисты говорят об одной системной проблеме: низкое качество производителей комплектующих", - отметил он.

Так, проблема контроля качества сдерживает расширение закупок российских комплектующих компанией General Electric. Как подчеркнула вице-президент департамента закупок и развития бизнеса "GE Россия/СНГ" Валентина Ширина, "в мире ушли от философии ОТК и приходят к созданию надежных систем качества, которые помогают заказчику избегать систем входящего контроля". Выполнение ряда требований позволит включить российских производителей в производственные цепочки компании, и наладить экспортные поставки по всему миру.

"Постоянно ожесточаются на глобальном уровне коммерческие условия контракта. В связи с этим принципиально важно продолжать получать поддержку государства в реализации мер, поддерживающих экспорт - это и продолжение субсидирования инвестиций в основные фонды, доступность дешевых кредитов, в том числе для обеспечения "длинных" экспортных цепочек, и инвестиции в системы контроля качества", - отметила Ширина.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой "Иннопром-2017" является "Умное производство", страна-партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.