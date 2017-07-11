"Синара" и Siemens могут подписать договор на поставку РЖД 90 вагонов для "Ласточек"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. ООО "Уральские локомотивы" (СП группы "Синара" и Siemens) может до 1 декабря 2017 г. подписать контракт с Федеральной пассажирской компанией (ФПК, дочернее общество РЖД) на поставку 90 модернизированных вагонов поезда "Ласточка". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора АО "Синара - Транспортные машины" Антон Зубихин в кулуарах форума "Иннопром".
"Мы планируем, что до 1 декабря будет подписан контракт между "Уральскими локомотивами" и Федеральной пассажирской компанией", - сказал он.
По словам Зубихина, "Уральские локомотивы" представят "Ласточку" "премиум" для маршрутов дальнего следования на выставке "Экспо-1520"'в подмосковной Щербинке в сентябре этого года.
Производство электропоездов будет осуществляться на совместном предприятии группы "Синара" и Siemens - ООО "Уральские локомотивы".
В настоящее время ФПК арендует электропоезда "Ласточка" для эксплуатации на маршрутах Москва - Орел, Москва - Курск, Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Петрозаводск, Адлер - Краснодар.
Курсирование новых поездов может быть организовано как по действующим маршрутам, пользующимся популярностью у пассажиров, так и по новым, которые будут определены в результате анализа потенциального пассажиропотока.
ООО "Уральские локомотивы" (г.Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 г. на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Завод является совместным предприятием российской машиностроительной группы "Синара" и немецкого концерна Siemens AG. Завод серийно выпускает грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6 "Синара" и 2ЭС10 "Гранит" и пассажирские электропоезда "Ласточка".