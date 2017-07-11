Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Синара" и Siemens могут подписать договор на поставку РЖД 90 вагонов для "Ласточек"

Экономика и бизнес
11 июля, 12:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

"Ласточки" для маршрутов дальнего следования представят в сентябре этого года на выставке "Экспо-1520"'в Щербинке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. ООО "Уральские локомотивы" (СП группы "Синара" и Siemens) может до 1 декабря 2017 г. подписать контракт с Федеральной пассажирской компанией (ФПК, дочернее общество РЖД) на поставку 90 модернизированных вагонов поезда "Ласточка". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора АО "Синара - Транспортные машины" Антон Зубихин в кулуарах форума "Иннопром".

"Мы планируем, что до 1 декабря будет подписан контракт между "Уральскими локомотивами" и Федеральной пассажирской компанией", - сказал он.

По словам Зубихина, "Уральские локомотивы" представят "Ласточку" "премиум" для маршрутов дальнего следования на выставке "Экспо-1520"'в подмосковной Щербинке в сентябре этого года.

Производство электропоездов будет осуществляться на совместном предприятии группы "Синара" и Siemens - ООО "Уральские локомотивы".

В настоящее время ФПК арендует электропоезда "Ласточка" для эксплуатации на маршрутах Москва - Орел, Москва - Курск, Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Петрозаводск, Адлер - Краснодар.

Курсирование новых поездов может быть организовано как по действующим маршрутам, пользующимся популярностью у пассажиров, так и по новым, которые будут определены в результате анализа потенциального пассажиропотока.

ООО "Уральские локомотивы" (г.Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 г. на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Завод является совместным предприятием российской машиностроительной группы "Синара" и немецкого концерна Siemens AG. Завод серийно выпускает грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6 "Синара" и 2ЭС10 "Гранит" и пассажирские электропоезда "Ласточка".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
3
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
4
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
7
Прокуратура Москвы проверит обоснованность приговора инвалиду Антону Мамаеву за разбой
Темы дня
Реклама