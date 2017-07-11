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Минфин предлагает обязать платить дивиденды в 50% от прибыли все госкомпании

Экономика и бизнес
11 июля, 18:51 дата обновления: 11 июля, 19:56 UTC+3

Увеличение выплат улучшит качество распределения дефицитных ресурсов в экономике и расширит ее потенциал, отмечают в ведомстве

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает установить норму по дивидендам на уровне 50% от чистой прибыли для всех госкомпаний.

Об этом говорится в документе Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

В мае этого года акционеры Сбербанка одобрили дивидендные выплаты в размере 135,5 млрд рублей, или 25% чистой прибыли по МСФО за 2016 год.

"Предлагается, что с 2018 года минимальный норматив дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО будет распространяться на все публичные компании с государственным участием, включая Сбербанк. Увеличение дивидендных выплат будет способствовать повышению качества распределения дефицитных ресурсов в экономике и расширению ее потенциала", - говорится в документе Минфина.

Основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк РФ, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция.

Сбербанк - крупнейший банк России, который насчитывает 17 территориальных банков и более 19 тыс. отделений. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Белоруссия), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший VBI) и в Турции (DenizBank).

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