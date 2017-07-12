Для газификации ССК "Звезда" в Приморье построили около 45 км магистральных газопроводов

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 45 километров магистральных газопроводов построили специалисты в 2016-2017 гг., чтобы газифицировать судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне, к 2018 году предстоит построить еще около 13 километров магистральных газопроводов, чтобы обеспечить газом площадки территорий опережающего развития (ТОР), сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В рамках исполнения поручения президента РФ о газификации ССК "Звезда", структурными подразделениями ПАО "Газпром" в период 2016-2017 годов проведены работы по строительству 45 км магистральных газопроводов, 13 км межпоселковых распределительных газопроводов и газораспределительная станция. <...> К 2018 году предстоит реализовать не менее значимые и трудоемкие проекты по газоснабжению площадок территорий опережающего социально-экономического развития Приморского края. Для этого необходимо построить около 13 км магистральных газопроводов, 90 км межпоселковых газораспределительных газопроводов и три газораспределительных станции", - отметили в пресс-службе.

Программа развития газоснабжения и газификации края сформирована с учетом приоритетного развития газификации населенных пунктов, источниками газоснабжения для которых будут являться газопроводы к площадкам ТОР, отметили в администрации. Сейчас регион корректирует бюджеты на 2018 год с учетом средств, необходимых для строительства внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения и реконструкции котельных, предусматривающей работу на природном газе.

"В первую очередь планируется перевести на газ шесть котельных Уссурийского городского округа, две котельных Артемовского городского округа и крупную котельную в поселке Новый Надеждинского муниципального района", - добавили в пресс-службе. Для привлечения дополнительных средств на реализацию мероприятий по развитию систем газоснабжения муниципальных образований края администрацией совместно с газораспределительной организацией сформирована программа, предусматривающая финансирование за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям, также прорабатывается вопрос введения льготы по налогу на имущество газораспределительной организации, для возможности направления высвобождаемых средств на реализацию указанных мероприятий.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что в 2017 году компания выделила значительные средства в такие регионы, как Приморский край, с учетом той политики, которая проводится российским руководством по ускоренному развитию Дальнего Востока, и сейчас Приморский край в объеме инвестиций в рамках программы газификации занимает первое место.

В Приморском крае открыты четыре ТОР - "Михайловский", "Надеждинская", "Большой Камень" и "Нефтехимический". "Надеждинская" имеет производственно-логистическую направленность, ТОР "Михайловская" специализируется на сельском хозяйстве и пищевом производстве, в ТОР "Большой Камень" на базе завода "Звезда" строится одна из крупнейших судостроительных верфей в России и в мире. При участии "Роснефти" ведется также работа по созданию четвертой ТОР, "Нефтехимическая", предполагается, что здесь будут выпускать моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, а также ароматические углеводороды и этилбензол.