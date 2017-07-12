Тульская область представила на "Иннопроме" инвесторам особую экономическую зону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Тульская область представила инвесторам потенциал особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" и промышленных площадок региона на международной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Потенциал Тульской области как одного из наиболее перспективных регионов России для долгосрочного сотрудничества и локализации производства был представлен в рамках "Иннопрома" Российско-германской внешнеторговой палате, АНО "Японский центр", Конфедерации индийской промышленности, Агентству по развитию торгового обмена Посольства Италии. Интерес к развитию сотрудничества с Тульской областью проявил индийский производитель запорной арматуры DelVal Flow Controls, компания уже имеет опыт успешной работы с тульскими производителями. Еще одним перспективным инвестором для региона может стать крупный производитель гидроизоляционных материалов - группа "Пенетрон Россия", - отметили там.

По словам министра промышленности и ТЭК региона Дмитрия Ломовцева, Тульская область предлагает инвестору уникальное сочетание условий для ведения бизнеса. "Выгодное географическое положение, развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру, высокий уровень квалификации и профильную подготовку кадров. Кроме того, в регионе большое количество инвестиционных промышленных площадок, включая индустриальный парк и особую экономическую зону "Узловая", - сказал он.

Особая зона "Узловая"

Постановление о создании ОЭЗ "Узловая" было подписано в середине апреля 2016 года председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. ОЭЗ площадью 471 га находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском. В 2018 году завершится строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры "Узловой" за счет средств областного бюджета в размере не менее 3,6 млрд рублей.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, первый и основной резидент особой зоны - это автомобильное предприятие из Китая Great Wall, также в особую экономическую зону уже вошли четыре резидента. Один из них - проект "Арнест Металлпак" по строительству завода по производству жестяных баллонов с перспективой создания производства косметических изделий, товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке. Общий объем инвестиций в проект составит до 1,58 млрд рублей. Предприятие работает по контракту, выпуская продукцию для транснациональных клиентов: Unilever, Henkel, Oriflame, SC Johnson, Colgate, Nivea.

Уже до конца 2017 года планируется запустить два производства: компания "Агрогриб" будет выращивать на территории ОЭЗ шампиньоны. Компания инвестирует в производство 6,2 млрд рублей и создаст более 900 рабочих мест с возможностью выращивать до 25 тыс. тонн свежих грибов ежегодно. Объединение "Энгельсспецтрубмаш" планирует наладить высокотехнологичное производство гибких насосно-компрессорных (колтюбинговых) труб для ремонта и исследования скважин нефтедобывающей отрасли. Мощность проекта - до 9 тыс. тонн в год, объем инвестиций составляет 1,64 млрд рублей.

О выставке

В этом году в выставке принимают участие более 600 компаний, почти 95 стран направили в Екатеринбурге своих представителей, чтобы развивать промышленные связи с российскими предприятиями. За первые два дня выставки "Иннопром" уже посетили почти 45 тыс. человек.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля 2017 года, тема "Иннопрома-2017" - "Умное производство", страна партнер - Япония, организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.