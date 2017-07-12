Ученые предложили Минпромторгу РФ 700 технологий по переработке отходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Российские ученые предложили Министерству промышленности и торговли России 700 технологий по переработке отходов, 20 из них уже отобраны для коммерциализации. Сборник научных докладов передан представителю Минпромторга на панельной дискуссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

"Сборник содержит 700 докладов, это результаты международного конгресса "Техноген-2017" (проходил с 5 по 9 июня в Екатеринбурге - прим. ТАСС). Первая книга уйдет аппарату полномочного представителя президента РФ в УрФО (Уральском федеральном округе - прим. ТАСС), вторая - в Минпромторг РФ. Мы с вами провели огромную работу, из этих 700 технологий отобрали для коммерциализации 20, из этих 20 рекомендуем первые четыре", - сказала председатель общественной организации "Уральская экологическая инициатива" Ольга Старцева.

Председатель научного совета по металлургии и металловедению отделения химии и наук о материалах РАН академик Леопольд Леонтьев в ходе панельной дискуссии рассказал, что в настоящее время проблемами экологии занимаются сразу несколько институтов РАН. "Мы провели в этом году уже третий конгресс "Техноген", материала все больше и больше. Кроме того, мы подготовили справку, где будут отмечены работы, которые институтами совместно с предприятиями уже реализованы", - сказал он.

Максимальная утилизация как главная задача

Развитие отечественной машиностроительной базы, обеспечивающей отрасль современным высокотехнологичным оборудованием, максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот и минимизация неутилизируемых отходов являются сегодня главными задачами, считает начальник отдела развития промышленности и технологий переработки отходов производства и потребления департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Наталья Кудрявых.

"Был презентован проект "Буревестника" (научно-исследовательский институт, входит в "Уралвагонзавод" - прим. ТАСС) о локализации технологий на базе предприятия ОПК. Это пилотный проект, но аналогичные проекты можно запустить и на других промышленных площадках, тем самым загрузить мощности оборонных предприятий заказами продукции гражданского назначения. Речь идет про оборудование для переработки отходов, и не только твердых коммунальных отходов", - сказала она в ходе панельной дискуссии.

Член совета Общественной палаты РФ, председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева подчеркнула, что в дальнейшем положительные региональные практики необходимо распространять по всей стране.

"Надеюсь, что при помощи Минпромторга, при их финансовом содействии по развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ наука будет еще больше вовлечена в процесс переработки отходов. Вот так вместе - наука, бизнес, власть - поможем природе справиться с техногенезом", - сказала она.

Переработка отходов - прежде всего бизнес

По мнению главы подкомитета по инновациям Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, руководителя Фонда проектного финансирования при ТПП РФ Виктора Ларионова, сфера переработки отходов - это, прежде всего, бизнес. "Я предлагаю все проекты рассматривать с точки зрения возможности зарабатывания денег. <…> Те, кто сможет сделать проекты выгодными, прозрачными для потенциальных инвесторов, которые смогут работать в этой новой системе, когда мир стал глобальной "песочницей", которые смогут представить его не только на русском языке <…>, интересным для инвесторов в Китае или Европе, эти проекты получат наибольший успех и наибольший финансовый взлет", - сказал он.

Павел Бесшапов, директор компании "Управление отходами", реализующей десять концессионных соглашений в восьми регионах РФ, рассказал, что в рамках концессий создаются комплексные системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, включающие сеть мусороперегрузочных станций, мусоросортировочных комплексов, при необходимости мусороперерабатывающих объектов и полигонов для захоронения отходов.

"По состоянию на сегодня объем инвестиций компании составил больше 8 млрд рублей, два наших проекта в Саратове и Чувашской Республике включены в "Магазин верных решений", разработанный Минстроем РФ совместно с АСИ (Агентством стратегических инициатив - прим. ТАСС). Вообще отрасль в самое короткое время нуждается в инвестициях. <…> По нашей оценке, общий объем инвестиций для создания отрасли, отвечающей требованиям людей и законодательства, составляет около 300 млрд рублей", - резюмировал Бесшапов.

О выставке "Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", страной - партнером выставки является Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.